Иллюстративное фото из архива "МГ" – По состоянию на 14.00 часов 21 июля принято 1 миллион 567 тысяч уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле, размер выплаты равен минимальной заработной плате - 42500 тенге. Выплата назначена 1 миллиону 169 тысячам человек. Денежные средства перечислены миллиону казахстанцев, - сообщили в министерстве. Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 1 миллиона 567 тысяч заявлений: - 755,8 тысячи человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате; - 383,7 тысячи человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты; - 117,3 тысячи человек – через портал 42500.enbek.kz; - 310,3 тысячи человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня. В разрезе категорий граждан: - 755,8 тысячи заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате); - 71 тысяча заявлений подано работодателями за наемных работников; - 740,3 тысячи заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера). Выплата назначена 1 миллиону 169 тысячам человек. Денежные средства перечислены 1 миллиону казахстанцев. С 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками ЕСП. С 18 июля плательщики ЕСП также могут подать заявку через порталы Egov.kz и 42500.enbek.kz; telegram-боты; приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня. Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки через другие каналы не надо, поскольку ответ на SMS является автоматической подачей. С 17 июля принимаются заявки от индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой; физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера. – Необходимо подчеркнуть, что за наемных работников, отправленных в отпуска без сохранения заработной платы, заявки подает исключительно работодатель. Прием заявок от работодателей (юридических и физических лиц) идет с 19 июля, - отметили в Минтруда. Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.