Ольга Илюхина переживает не самый легкий период в жизни: она не может работать, так как перенесла инсульт и инфаркт. Кроме того, болеет сахарным диабетом. Ольга рассказывает, что если соседи не принесут ей еду, то она может голодать до трех недель и пить только воду из-под крана. Иногда она просит хлеб на лестничной площадке, а потом питается им всю неделю. Соседи женщины говорят, что они помогают Ольге. Отзываются о ней только положительно, утверждают, что она не выпивает. Все началось с того, что много лет назад Ольге Илюхиной пришлось из своей квартиры переехать к матери и ухаживать за ней. - Моя мама перенесла инсульт. После чего она не могла ходить, а я ухаживала за ней. Уволилась с работы. У меня есть брат, именно в это время он попросил продать мою пустующую квартиру и одолжить ему денег на машину. Но деньги он так и не вернул, а мама переписала свою квартиру на меня. После ее смерти мне пришлось продать мамину квартиру, чтобы расплатиться с долгами, и переехать в комнату в общежитии, - рассказывает Ольга Илюхина. Также женщина рассказывает, что после смерти матери она заболела сама. - Устроиться на работу было невозможно, потому что по два месяца я проводила в больнице. Подрабатывала тем, что перепродавала ягоды на стихийном рынке. Распродавала вещи из дома, но кредиты не брала, - отметила женщина. - А потом перенесла инсульт и инфаркт. Теперь передвигаюсь только по квартире, максимум выхожу на лестничную площадку. Женщина говорит, что у нее не оформлена инвалидность, нет ни пенсии, ни пособий. Выжила, потому что ее подкармливают соседи. - Мне так неудобно, что они приносят еду. Ведь многие из них - многодетные, - со слезами на глазах говорит Ольга. - И просить стыдно. Но когда уже нет сил и слабость от голода, выхожу на площадку и прошу хлеб у прохожих. Больная женщина отметила, что ей выдают бесплатные лекарства в поликлинике №1. - Вот теперь не знаю, как мне добраться до больницы, чтобы пройти обследование. У меня даже на проезд денег нет, - отмечает Ольга Илюхина. Стоит отметить, что в крохотной комнате женщины, кроме шифоньера, дивана и телевизора, ничего нет. Более того, у нее нет даже холодильника, чтобы хранить продукты. Редакция "МГ" отправила запрос в управлении здравоохранения ЗКО. Там ответили, что Ольга Илюхина действительно получает бесплатные препараты. - Информацию о перенесенных заболеваниях (инфаркт или инсульт) пациенткой Илюхиной представить не можем, согласно статье 273 «Тайна медицинского работника». Оформление и получение инвалидности осуществляется через участкового врача при наличии признаков инвалидности, - пояснили в ведомстве. После чего журналисты обратились к директору городской поликлиники №1 Светлане Ермеккалиевой, чтобы уточнить, смогут ли врачи посодействовать в оформлении инвалидности. Однако дозвониться до нее не удалось. Руководитель отдела занятости и социальных программ города Уральск Ерлан Галиев на вопрос, положен ли женщине соцработник, ответил, что бригада их ведомства выедет по указанному адресу, изучит ситуацию. Если будут основания, то ей выделят социального работника.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.