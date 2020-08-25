Список кандидатов на получение гранта акима Атырауской области был рассмотрен на прошедшем заседании под председательством заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 78 абитуриентов стали обладателями грантов акима Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, главная  цель - подготовка специалистов, в которых нуждается регион. Образовательные гранты за счет областного бюджета направлены на сферу образования, здравоохранения, сельского хозяйства и другие, не менее важные специальности. В этом году на участие в конкурсе подали заявки 132 претендента. Большинство выпускников, получивших образовательные гранты - будущие учителя и врачи. В частности, из 78 выпускников, получивших грант акима области, 27 поступили в Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М.Оспанова, а 3 молодых человека выиграли гранты на обучение в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева. Кроме того, 4 выпускника будут учиться в Западно-Казахстанском университете им. М. Утемисова, 6 выпускников - в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак», 1 выпускник в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана, 1 молодой человек в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. 36 молодых людей поступили в Атырауский государственный университет. Отметим, что список обладателей образовательных грантов можно посмотреть здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.