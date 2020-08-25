Сотрудник полиции был уволен за грубое нарушение служебной дисциплины, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейские помогли беременной вовремя добраться до роддома в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в июне этого года следственным управлением антикоррупционной службы по ЗКО окончено производством и направлено в прокуратуру ЗКО уголовное дело. Инспектор службы строевого подразделения батальона патрульной полиции департамента полиции Западно-Казахстанской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 УК РК "Получение взятки". – 19 августа решением комиссии за грубое нарушение служебной дисциплины сотрудник был уволен из органов внутренних дел согласно Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе», - сообщили в полиции. Напомним, в Уральском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении 27-летнего инспектора службы батальона патрульно-постовой службы ДП ЗКО Руслана Карагуйшина. Подсудимый не приходил на судебные заседания и, по постановлению суда, был взят под стражу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  