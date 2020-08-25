В первую очередь, аким области Махамбет Досмухамбетов ознакомился с ходом капитального ремонта семейной амбулатории на 50 человек. Строительные работы начались в прошлом году, объект будет сдан в сентябре этого года. Всего в ремонтных работах задействовано 45 рабочих. Из них 22 - сельские жители. Также проектом предусмотрено оснащение этого объекта медицинским оборудованием. - После завершения строительства поликлиники мы приступим к обслуживанию населения в новом здании. На сегодня у нас имеется четыре опытных врача и около 40 медсестер. В дальнейшем, ожидается «вторая волна» коронавируса. Мы к этому готовы. В настоящее время, проводятся профилактические мероприятия и разъяснительная работа, - сообщила врач общей практики Сагызской врачебной амбулатории Балсая Еркебуланкызы. Затем глава региона посетил Кызылкогинский аграрно-технический колледж с 60-летней историей, который готовит специалистов сельского хозяйства. В настоящее время в колледже обучается 118 студентов по 6 специальностям. Для их обучения созданы все необходимые условия. Имеется общежитие на 50 человек, столовая на 150 человек, библиотека и спортзал. Кабинеты предназначены для максимально эффективного использования свободного времени студентов. На сегодня, в здании учебного заведения №2 и комплекса бытовых услуг идут ремонтные работы. Строительство началось в июне этого года. Всего было трудоустроено 89 человек, в том числе 45 местных жителей. Срок сдачи - октябрь 2020. Также аким области Махамбет Досмухамбетов обратил внимание на реконструкцию подъездных и внутрисельских дорог села Сагыз. Ремонтные работы начались в прошлом году. Сельчане привлекаются к строительным работам в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости 2020». До конца года дорога будет сдана в эксплуатацию.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.