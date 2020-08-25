Фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе ЗКО, 15 августа был организован рейд, в котором принял участие руководитель проекта "Адалдык аланы" и сотрудники полиции. – Во время рейда была оставлена автомашина марки Skoda SuperB, за рулем которой находился генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин. Он пояснил, что после работы решил заехать в гипермаркет. 100% акций АО "Жайыктеплоэнерго" принадлежат государству, и использование служебного авто в личных целях может вызвать недопонимание со стороны граждан, - сообщили в антикоррупционной службе ЗКО. Выяснилось, что привлекать Куата Мусина к дисциплинарной ответственности не будут, так как работа предприятия является круглосуточной и понятия "в нерабочее время" не относится к этой ситуации. Сам Куат Мусин прокомментировал ситуацию и отметил, что заехал в гипермаркет за хлебом. – Я объяснил сотрудникам, что и как было. Но, закон таков, ничего не поделаешь, - отметил генеральный директор предприятия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.