Как сообщили в РГП "Казгидромет", 26 августа в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла, ночью опустится до +15 градусов. В Атырау будет солнечно, днем +32 градуса, ночью +16 градусов. Погоду без осадков прогнозируют в Актобе, днем столбики термометров поднимутся до +31 градуса, ночью опустятся до +15 градусов. В Актау ожидается переменная облачность, днем 26 градусов тепла, ночью +15 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.