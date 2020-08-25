Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в акимате ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жителям ЗКО будут платить деньги за сообщение, где проходит той или садака во время карантина Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава области Гали Искалиев отметил, что на премирование жителей ЗКО за сообщение о проведении массового мероприятия уже выделены средства. - У нас есть  инструмент для выплаты премий для тех, кто поможет нам, обществу, фиксировать случаи проведения массовых мероприятий. Некоторые будут это называть доносом, но это не так. Это поддержка и помощь обществу. На это заложены деньги. Сегодня комиссия проведет заседание, где определят размер премий и метод доказательства. Люди, которые переживают за здоровье своих родных и не хотят допускать случаи заражения коронарвирусной инфекции, пусть сообщают о проведении тоев и садака в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО или же в департамент полиции. 130 мониторинговых групп не могут с утра до вечера ездить по населенным пунктам и все это фиксировать, - рассказал глава региона. Также аким ЗКО отметил, что вирус до сих пор присутствует и проблема еще осталась, точного лечения от СOVID-19 не нашли. - Побороть вирус может только общество и сознание каждого из нас, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.