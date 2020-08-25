Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава области Гали Искалиев отметил, что на премирование жителей ЗКО за сообщение о проведении массового мероприятия уже выделены средства. - У нас есть инструмент для выплаты премий для тех, кто поможет нам, обществу, фиксировать случаи проведения массовых мероприятий. Некоторые будут это называть доносом, но это не так. Это поддержка и помощь обществу. На это заложены деньги. Сегодня комиссия проведет заседание, где определят размер премий и метод доказательства. Люди, которые переживают за здоровье своих родных и не хотят допускать случаи заражения коронарвирусной инфекции, пусть сообщают о проведении тоев и садака в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО или же в департамент полиции. 130 мониторинговых групп не могут с утра до вечера ездить по населенным пунктам и все это фиксировать, - рассказал глава региона. Также аким ЗКО отметил, что вирус до сих пор присутствует и проблема еще осталась, точного лечения от СOVID-19 не нашли. - Побороть вирус может только общество и сознание каждого из нас, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.