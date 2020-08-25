Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что одно из профилактических средств от СOVID-19 является ношение медицинских масок. Однако не каждый житель области может позволить купить ее по нынешним ценам. После чего он предложил снизить цены на маски до 40 тенге за штуку, так как в области ожидается вторая волна коронавирусной инфекции. Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Ернар Бекетов пояснил, что в период карантина было налажено производство медицинских масок. - На сегодняшний день выпущено около 1,2 миллиона масок. Дефицита не наблюдается. Маску можно приобрести по 55 тенге в АО "Талап", - отметил Еранар Бекетов. Между тем он отметил, что они будут работать над тем, чтобы цены на маски снизились. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.