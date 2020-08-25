Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов ознакомился с работой крестьянских хозяйств «Касым» и «Аян» во время рабочей поездки в Кызылкогинский район. Крестьянского хозяйства «Касым» было основано в 2015 году, здесь занимаются животноводством и производством кормов. Хозяйство занимает площадь в 15 тысяч гектаров, и в настоящее время в нем работают десять человек. КХ «Касым» производит 7 тонн мяса в год и заготавливает 800 тонн кормов, имеет более 140 голов крупного рогатого скота, 78 лошадей и 1352 овец. Председатель крестьянского хозяйства "Касым" Гульзина Кудабаева сообщила, что планирует развить экономическое направление своего хозяйства. - Мы усиленно работаем, чтобы в ближайшем будущем заниматься производством и продажей сметаны, сыра и коровьего молока, - сказала она. Затем глава региона посетил КХ «Аян». Хозяйство, основанное в 2016 году, имеет 1400 га земли. По словам владельца крестьянского хозяйства «Аян» Ануара Амангали, поголовье скота с каждым годом растет. - В 2017 году мы привезли 50 племенных голов крупного рогатого скота породы абердин-ангусс из Костанайской области. Через два года у нас появилось первое потомство. В настоящее время насчитывается 120 племенных голов КРС, - сказал он, отметив, что также занимается разведением шерстных овец. - В августе мы привезли из Актобе 300 шерстных овец и 12 баранов. Среди наших коллег, которые увидели наши результаты, 5 хозяйств в Кызылкогинском районе в настоящее время работают над увеличением поголовья племенного скота. На сегодня в хозяйстве содержится 151 КРС, 517 овец и коз, 28 лошадей. Аким области, встретившись с местными фермерами, отметил необходимость увеличения поголовья племенного скота. Также отметил, что развитию животноводства уделяется особое внимание в регионе. Стоит отметить, что в Кызылкогинском районе насчитывается 355 крестьянских хозяйств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.