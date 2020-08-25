В ТД "Мегастрой" требуются продавцы-консультанты Требования к соискателю: *Опыт в сфере продаж; *Грамотная речь; *Умение работать в команде *Знание ПК Обращаться по телефонам: 8 777 230 90 85 8 7112 51 94 56 Резюме присылать: [email protected] На правах рекламы Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.