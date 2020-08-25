Всего району на зимний период потребуется 33 212 тонн сена, травы в этом году здесь достаточно, поэтому планируется заготовить больше намеченного лимита. Здесь насчитывается 2100 подворий, большинство из которых уже готовы к зиме. - 2067 местных жителей, которые содержат скот уже готовы к зиме и заготовили сено для животных. Сейчас население района массово проводят сенокосы. Также здесь реализуем сено. Для других районов стоимость одного рулона составляет 2500 тенге. Для того чтобы приобрести сено, необходимо обратиться в отдел сельского хозяйства, - рассказал руководитель районного отдела сельского хозяйства Рустем Тельманулы. По словам руководителя отдела сельского хозяйства района, в настоящее время уборка сена завершена на 80%. Скошенную траву также вывозят на зимние пастбища. Взаготовке кормов задействовано 242 трактора, 97 сеноуборочных комбайнов. Стоимость одного рулона сена для жителей района составляет 1900-2000 тенге. В соседние районы отправлено 550 рулонов сена. В районе имеется около 10 хозяйств, занимающихся разведением племенного скота. В этом году они приобрели 500 голов КРС через аграрнокредитную корпорацию, в том числе 200 голов маточного поголовья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.