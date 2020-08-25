Фото из архива "МГ" - Ежегодное послание президента народу Казахстана запланировано на открытии очередной сессии Парламента 1 сентября 2020 года. На совместном заседании обеих палат Парламента Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучит основные цели посткризисного развития страны. Значительная часть выступления будет посвящена экономическим и социальным вопросам, - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Первое Послание Касым-Жомарта Токаева было озвучено 2 сентября 2019 года. В рамках предыдущего Послания президент предложил дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых. Правительству и Нацбанку было поручено провести работу по повышению эффективности пенсионной системы, а также отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5 процентов до 2023 года. Говорилось о реформировании МВД. 173 миллиарда тенге в течение трех лет будут направлять на реформирование ведомства. Президент отметил, что эффективность работы полицейских зависит от престижа самой полицейской службы. Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказания за преступления против личности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.