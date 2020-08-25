Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе СОШ №1 Толкын Мирзабаева, средняя общеобразовательная школа №1 помогла собрать детей в школу 165 семьям. - Сейчас мы обеспечиваем в первую очередь малообеспеченные семьи, выдаем компьютеры, так как начало учебного года будет в дистанционном формате. Кроме того, выдаем школьную форму и канцтовары, - отметила Толкын Мирзабаева. - К примеру, нашу школу будут посещать дети Ержигита Хайрашева, у которых недавно умерла мама. Сегодня мы поедим к ним, чтобы отдать школьные принадлежности. Ержигит Хайрашев отметил, что ему действительно нелегко собрать всех детей в школу. - В нашей семье семеро детей, пятеро из них школьного возраста. Самый старший сын ходит в 8 класс, второй учится в четвертом классе, двое - близняшки во втором классе и еще один сын пошел в первый класс. Для нас сложно обучать детей дистанционно, поэтому по возможности, будем посещать школу, - пояснил Ержигит Хайрашев. - Хочу сказать огромное спасибо за оказанную помощь нашей семье. Дети довольны, ведь нам еще дали два телефона. Кроме того, о такой же акции рассказала директор средней общеобразовательной школы №50 Мулдир Жумагазиева. - В нашей школе обучаются 1105 учеников. Дистанционно будут учиться 600. В 50 многодетных и малообеспеченных семьях воспитываются 116 детей. Они будут обеспечены компьютерами и ноутбуками. 28 августа мы получим 20 ноутбуков, остальным семьям будут выданы компьютеры из школы, - отметила Мулдир Жумагазиева. - Сегодня мы посетим семью, где пятеро детей. А завтра поможем семье по акции "Дорога в школу", где мама одна воспитывает четверых детей.Мулдир Жумагазиева Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.