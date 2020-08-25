Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 21 по 30 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». Главной целью ОПМ является профилактика подростковой преступности. – В результате первого дня проведения ОПМ в органы внутренних дел были доставлены 80 несовершеннолетних, из них 66 подростков находились вне жилища, без сопровождения законных представителей в ночное время с 23.00 до 6.00. С послаблением карантинного режима количество детей, задержанных без сопровождения родителей в ночное время, заметно увеличилось, - сообщили в полиции. Кроме этого, полицейские выявили восемь фактов продажи алкоголя людям, не достигшим 21 года, четыре факта продажи табачных изделий. К ответственности были привлечены предприниматели. – Еще один предприниматель привлечен за допущение несовершеннолетних в увеселительное заведение без сопровождения законных представителей в ночное время. На учет в ОВД поставлены 21 подросток и 18 неблагополучных семей, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.