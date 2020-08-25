В данный момент ведутся ремонтные работы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Горячей воды в Уральске не будет еще неделю Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель отдела ЖКХ г. Уральск Жандос Дуйсенгалиев рассказал, что неделю назад работа ТЭЦ была остановлена для профилактических работ. - В ходе ремонтных работ были выявлены поломки. Сейчас ведутся работы по замене бойлерный винтилей, которые ориентировочно закончатся через 2-3 дня. Однако АО "КазТрансГаз Аймак" отключило подачу газа на ТЭЦ за долги. Горячей воды не будет в городе приблизительно еще неделю. Вопрос с подключением газа решается, - сообщил Жандос Дуйсенгалиев. Руководитель отдела ЖКХ также сообщил, что население задолжало тепловикам 400 миллионов тенге, организации и бизнес-субъекты - 150 миллионов тенге. "Жайыктеплоэнерго" имеет задолженность за газ - 900 миллионов тенге. Напомним, горячую воду в Уральске отключили 16 августа и должны были дать 23 августа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.