По информации департамента полиции Атырауской области, звонившим оказался 27-летний житель города. Он дал ложную информацию о том, что в одной из школ заложена бомба. При проверке учебного заведения взрывное устройство не нашли.

В полиции рассказали, что мать мужчины в суде сказала, что её сын болен. В день инцидента он вышел из больницы и его состояние ухудшилось. Подобный случай уже был, парень не знал, куда звонит.

— Заключением судебно-психиатрической экспертизы подтверждено, что гражданин страдает хроническим психическим расстройством «параноидальная шизофрения непрерывного типа, с постоянным дефектом», — пояснили в полиции.

Подозреваемый освобождён от уголовной ответственности. Ему назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.