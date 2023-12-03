Сегодня, третьего декабря, жители села Подстепное Теректинского района вышли на улицу, чтобы рассказать о нерешаемой проблеме. По словам сельчан, на улице Женис на протяжении 20 лет нет дороги и освещения. Пенсионеры пытались своими силами закрыть ямы глиной и строительным мусором, но такого «ремонта» хватает ненадолго. Также за свой счет они установили два уличных фонаря, ведь тяжело идти по грязи да еще и в темноте.

Фото Медета Медресова

Житель села Ермек Жармухамбетов говорит, что ездил на прием к акиму района, там выяснилось, что проектно-сметная документация на улицу уж готова, но денег на это еще не выделили.

- В течение 20 лет мучаемся с этой улицей. Дети не могут пройти в школу, они по колено в воде и грязи. У кого есть проходимая машина, встречают детей на ней. Если даже летом сильный дождь пройдет, то все, такая же картина. В прошлом году летом смета на эту улицу была готова и прошла экспертизу. Но так как деньги не выделяют, строительство не идет. Еще здесь нет освещения, одну лампочку поставил хозяин дома, вторую я сам повесил. Больше света на этой улице нету. Сейчас в шесть часов уже темно, дети в темноте идут с фонариками. Неужели нельзя поставить два фонаря?! - возмущается Ермек Жармухамбетов.

На фото Ермек Жармухамбетов. Фото Медета Медресова.

Бибигуль Бекжанова живет на улице Женис уже 20 лет, ее дом был построен первым. Рядом с ним позже появились детский сад и школа, но пройти к ним до сих пор сложно. Женщина говорит, что тяжело идти даже в резиновых сапогах, грязь и вода по колено. Местные власти в курсе проблемы, но ничего не предпринимают, считают жители Подстепного.

Фото Медета Медресова

Другой житель села Болат Койщекенов пытался своими силами исправить ситуацию: мужчина купил тачку, возил глину и строительный мусор, пытаясь засыпать ямы. Правда, этого хватало до первого дождя.

Фото Медета Медресова

Заместитель акима Теректинского района Амангельды Тугузбаев сказал, что проектно-сметная документация готова, проект рассчитан на три улицы. Бюджетную заявку уже написали.

- Мы постоянно работаем, на этой недели были в управлении автомобильных дорог. Данные три улицы, Юбилейная, Женис и Целинная ставят в программу на 2024 год на рассмотрение в областную бюджетную комиссию. Если они нас поддержат, то на следующий год объявят конкурс. Подрядчик, который выиграет, будет ремонтировать сразу три улицы. У нас не только на эти улицы готова документация, но и на другие. Но опять же все зависит от выделения средств. На эти три улицы нужно около 360 миллионов тенге. Общая протяженность проекта 2,4 километра, улица Женис примерно метров - 500. Освещение будем проводить отдельно из средств районного бюджета. Жители говорят, им не хватает напряжения. Значит нужен новый трансформатор, - сказал заместитель акима Теректинского района.