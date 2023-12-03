На брифинге аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев сообщил, что 28,9 миллиона тенге выделено на реализацию бизнес проектов. Гранты на реализацию новых бизнес-идей получит 21 человек.

— На сегодняшний день по проекту основам предпринимательства обучено 119 жителей, 92 завершили обучение, 11 получили гранты на реализацию новых бизнес-идей. На 2023 год по району планируется выдать 2,5-процентные кредиты для молодежи на 12 человек. Через «Аграрную кредитную корпорацию» выдано кредитов на 11 человек на сумму 52,5 миллиона тенге, — рассказал аким.

В Каратобинском районе подано три заявки на государственный грант в размере до пяти миллионов тенге. Один из проектов стал победителем и работает над созданием производства полуфабрикатов.

Также Кадыржан Суйеугалиев сказал, что по программе «С дипломом в село» прибыл 51 специалист. Им выдали подъемные пособия в размере 17 миллионов 595 тысяч тенге. Пяти специалистам предоставили бюджетный кредит на 25 миллионов тенге на приобретение и строительство жилья.