В Жетысу прокуроры выявили хищение 38 млн тенге в детском саду, сообщает пресс-служба надзорного органа. По версии следствия, бухгалтер незаконно выплачивал себе повышенную заработную плату. Выявить нарушение удалось при сверке штатного расписания и банковских счетов. Дело ведётся по статье 189 УК РК (хищение в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности.