Тела двоих мужчин с ножевыми ранениями обнаружили 26 июня в одном из частных домов Каскелена. Оба погибших — граждане Таджикистана, 1989 и 1996 годов рождения.
— Подозреваемым оказался 43-летний гражданин той же республики. Сотрудники полиции задержали его и водворили в изолятор временного содержания, — сообщили в Polisia.kz.
Ведётся досудебное расследование, назначены судебно-медицинские экспертизы.