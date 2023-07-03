Происшествие, которое потрясло весь Уральск, случилось 24 апреля. Тогда в мусорном баке нашли младенца. Ребёнок выжил, а полицейские сразу установили женщину, родившую и бросившую малыша.
25-летняя Айгуль (имя изменено по просьбе женщины — прим. автора) — мать теперь уже четверых детей. Она скрывала четвёртую беременность от родителей. По её словам, с мужем она развелась два года назад. Всё это время девушка жила вместе со своими родителями, которые обеспечивали её. Биологический отец брошенного ребёнка сразу отказался от ответственности.
Айгуль говорит, что сожалеет о содеянном и хочет вернуть всех детей себе. После происшествия её старшие дети находятся с отцом, а младенец, которого она оставила в мусорном баке, — в доме ребенка.
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних рассказали, о том, что 27 июня многодетную мать ограничили в родительских правах.
— Она была ограничена в родительских правах в отношении малолетнего ребёнка. Также с неё были взысканы алименты на содержание младенца ежемесячно в размере одна четвёртая часть от заработка или другого дохода. На данный момент воспитанием мальчика занимается специализированный дом ребёнка, — рассказали в суде.
В суде добавили, что если причины, по которым родители были ограничены в родительских правах, отпали, то ребёнка могут вернут родителям.