В Теректинском районе ЗКО завершился судебный процесс по делу о хищении бюджетных средств в крупном размере. Двое сотрудников государственного учреждения «Централизованная библиотечная система Теректинского района» признаны виновными в присвоении и растрате чужого имущества, вверенного им в рамках служебных обязанностей.

По материалам дела, главный бухгалтер и бухгалтер расчетного стола учреждения на протяжении 2023–2025 годов незаконно переводили излишние средства, предназначенные для выплаты заработной платы, на свои личные счета. Общая сумма похищенного составила почти 46 миллионов тенге.

Из материалов дела следует, что преступление совершалось систематически, с использованием электронной цифровой подписи директора учреждения, которая позволяла оформлять SWIFT-документы и переводить средства через банк без непосредственного контроля. Обе сотрудницы участвовали в преступлении по предварительному сговору: одна формировала платежные документы, вторая подписывала их ЭЦП, после чего деньги перечислялись на личные счета.

В суде обвиняемые полностью признали вину, раскаялись и добровольно возместили причиненный ущерб. Обе стороны заявили о сложной жизненной ситуации: одна из бухгалтеров воспитывала сына, обучавшегося за границей, и проходила лечение от онкологического заболевания. Другая также имела серьезные финансовые и медицинские трудности.

С учетом добровольного возмещения ущерба и смягчающих обстоятельств, суд назначил условное лишение свободы сроком на 7 лет с пробационным контролем на весь срок наказания. Также обвиняемым запрещено занимать должности, связанные с материальной ответственностью и бухгалтерией, сроком на 8 лет.

Приговор не вступил в законную силу.