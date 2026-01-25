Еще два человека получили травмы.

Смертельное ДТП произошло 25 января около 17:00 на автодороге Актобе – Оренбург вблизи села Курайлы.

По информации полиции, водитель Honda Odyssey, следовавший из Актобе в село Мартук, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Solaris. После удара Honda изменила направление и врезалась в ВАЗ-2110, двигавшийся навстречу.

В результате аварии водитель ВАЗ-2110 и трое его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Ещё двое пострадавших — пассажир Honda Odyssey и пассажир ВАЗ-2110 — были доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь.

Водитель Honda Odyssey водворён в изолятор временного содержания города Актобе. По факту ДТП проводится проверка.