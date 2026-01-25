Обратный рейс был задержан.

24 января пассажирский самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс FS7167 по маршруту Алматы — Уральск, столкнулся с птицами в воздухе, сообщили пресс-служба авиаперевозчика и официальные источники.

После приземления воздушного судна специалисты авиакомпании приняли решение провести дополнительную техническую проверку всего самолёта и его основных узлов. В связи с этим вылет обратно в Алматы был задержан.

Для проведения диагностики в Уральск были направлены инженерно-технические специалисты из Астаны. По результатам всех проверок самолёт признали годным к эксплуатации и допущенным к полётам. Возвратный рейс из Уральска в Алматы вылетел 25 января в 01:17 по местному времени.

Пассажирам задержанного рейса предоставили горячие напитки и питание, а 33 пассажира, пожелавшие остаться в Уральске до вылета, обеспечили проживанием в гостинице. Авиакомпания подчеркнула, что все действия выполнялись в строгом соответствии с требованиями авиационной безопасности и технической эксплуатации, а безопасность пассажиров и экипажа остаётся безусловным приоритетом.

В компании также отметили, что столкновения с птицами относятся к внешним факторам, не зависящим от работы перевозчика.