Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе ЗКО, в отношении главного специалиста ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО»Утегенова было рассмотрено представление по уголовному делу. - В октябре прошлого года он подозревался в получении взятки в общей сумме 220 000 тенге от представителя ТОО, за подписание актов выполненных работ по текущему ремонту и содержанию дорог областного значения в Казталовском и Жангалинском районах, - пояснили в антикоррупционной службе ЗКО. 16 января этого года приговором Уральского городского суд, Утегенов признан виновным по статье 366 УК РК "Получение взятки" и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 8 800 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор вступил в законную силу. - По материалам уголовного дела, Утегенов ежемесячно выезжал на объект, где производил сверку объемов выполненных работ на соответствие их с объемами, указанными в актах выполненных работ. После чего, подписывал у своего руководства и сдавал в бухгалтерию для производства оплаты, срок оплаты при этом составлял 30 суток с момента подписания. При этом после подписания он мог сдать эти акты в любое время, тем самым оттянуть или же ускорить время оплаты подрядной организации, чем и воспользовался Утегенов, потребовав от них ежемесячную мзду, - сообщили в Антикоррупционной службе ЗКО. Кроме того, в ходе приемки работ им не были привлечены представители общественности, жители района. - 18 октября прошлого года Утегенов был изобличен сотрудниками Антикоррупционной службы ЗКО с поличным при получении очередной взятки от представителей ТОО, - отметили в антикоррупционной службе. Между тем, при задержании в портмоне Утегенова была обнаружена марихуана весом 1,29 грамм, а согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в состоянии наркотического опьянения. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 296 УК РК " Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта", которое по подследственности направлено в департамент полиции области. Антикоррупционной службой было предложено рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководства ГУ «Управление ПТиАД ЗКО» за отсутствие надлежащего контроля и слабую профилактическую работу с подчиненными.