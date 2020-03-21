Уральские увеселительные заведения продолжают работать без ограничений несмотря на режим ЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кафе продолжают работу после 22.00 в Уральске 20 марта заместитель акима Бекжан Тукжанов совместно с заместителем руководителя  управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Уральска Розой Хасеновой и полицейскими провел рейд, в ходе которого выяснилось, что кафе mr.Doner, расположенный в районе железнодорожного вокзала продолжает работать после 22.00. Хозяин заведения Араман Раимкулов объяснил работу кафе тем, что ему не принесли уведомление о том, что он должен прекратить работу в указанное время в связи с режимом чрезвычайного положения. - Всех в округе предупредили, меня нет. Я подумал, что у меня маленькое кафе, всего на четыре посадочных места, поэтому могу работать дальше, - отметил он. - Вообще мы работаем до двух. Теперь, я обязуюсь осуществлять деятельность только до указанного времени. Несмотря на обещания хозяина впредь работать до 22.00, санврачами и полицейскими был составлен акт согласно статьи 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". Материалы дела будут переданы в суд. К слову, также в кафе были нарушены санитарные нормы. Дезинфекцию заведения должны проводить каждые два часа. Напомним, аналогичное нарушение  было выявлено 18 марта в ходе рейда в Уральске. Владелец ресторана "Tengri" несмотря на запрет работать после 22.00, продолжил свою работу. За это он был привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 10 МРП (26570 тенге). Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменилипятничный намаз. На 20 марта в Казахстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Кафе продолжают работу после 22.00 в Уральске владелец кафе Арман Раимкулов Кафе продолжают работу после 22.00 в Уральске Кафе продолжают работу после 22.00 в Уральске Кафе продолжают работу после 22.00 в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА