Уральские увеселительные заведения продолжают работать без ограничений несмотря на режим ЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
20 марта заместитель акима Бекжан Тукжанов совместно с заместителем руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Уральска Розой Хасеновой и полицейскими провел рейд, в ходе которого выяснилось, что кафе mr.Doner, расположенный в районе железнодорожного вокзала продолжает работать после 22.00.
Хозяин заведения Араман Раимкулов объяснил работу кафе тем, что ему не принесли уведомление о том, что он должен прекратить работу в указанное время в связи с режимом чрезвычайного положения.
- Всех в округе предупредили, меня нет. Я подумал, что у меня маленькое кафе, всего на четыре посадочных места, поэтому могу работать дальше, - отметил он. - Вообще мы работаем до двух. Теперь, я обязуюсь осуществлять деятельность только до указанного времени.
Несмотря на обещания хозяина впредь работать до 22.00, санврачами и полицейскими был составлен акт согласно статьи 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". Материалы дела будут переданы в суд.
К слову, также в кафе были нарушены санитарные нормы. Дезинфекцию заведения должны проводить каждые два часа.
Напомним, аналогичное нарушение было выявлено
18 марта в ходе рейда в Уральске. Владелец ресторана "Tengri" несмотря на запрет работать после 22.00, продолжил свою работу. За это он был привлечен к административной ответственности
с наложением штрафа в размере 10 МРП (26570 тенге).
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На 20 марта в Казахстане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
владелец кафе Арман Раимкулов
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА