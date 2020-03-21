Перевозчики хотят сократить количество кругов маршрутов и время работы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В связи с введением режима чрезвычайного положения в стране с 20 марта в Уральске началась полная дезобработка пассажирских автобусов.
Как рассказал заместитель акима Уральска Бекжан Тукжанов, обработку всех автобусов производят в конце рабочей смены.
- На сегодняшний день заключен договор с местной дезинфекционной компанией "Батыс-Дез". Они будут предоставлять услуги всем перевозчикам в городе. В рамках ЧП, данная работа профинансирована государством, - отметил замакима Уральска.
Главврач "Батыс-Дез" Наталья Артикова пояснила, что препарат которым они проводят обработку автобусов, абсолютно безопасен для человека.
- Дезинфицирующий раствор они распыляют по всему салону автобуса, препарат попадает на поверхности стекол, сидений, потолков, стен, поручней. Происходит полное уничтожение микроорганизмов, это очень эффективное уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний. Препарат российского производства. На сегодня нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Уральске, поэтому профилактическую обработку автобусов достаточно проводить один раз в сутки, - пояснила Наталья Артикова.
После чего дополнила, что на случай выявления короновирусной инфекции, будет проводиться этим же препаратом очаговая дезобработка.
Стоит отметить, разовая обработка одного автобуса стоит около 400 тенге. В день "Батыс-Дез" обрабатывают примерно 400 автобусов.
Заместитель директора ТОО "Урал Тех Сервис" Андрей Баклан отметил, что со сложившейся ситуацией по коронавирусу они хотят сократитт количество кругов маршрутов и работать не до 00.00, а до 22.00.
- На линию ежедневно выходит до 70 автобусов. Всех водителей мы обеспечиваем масками за счет предприятия. Кондукторы проводят обработку, моют поручни. Сейчас мы несем значительные убытки, пассажиропоток сократился на 40-50%, - сообщил Андрей Баклан.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На 21 марта в Казахстане выявлено 53 случая заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 28 в Нур-Султане и 22 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
Фото Медета МЕДРЕСОВА