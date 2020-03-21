На сегодня в стране подтверждено 53 случая заражения коронавирусом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай заражения Covid-19 зарегистрировали в Талдыкоргане Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане зарегистрировали ещё один случай заражения коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения. Первый случай заражения Covid-19 подтвердили в Алматинской области. - Это мужчина 1986 года рождения. 17 марта прилетел рейсом Стамбул – Бишкек. 18 марта он выехал в Каскелен на автотранспорте. На данный момент он находится в стационаре. Состояние удовлетворительное, – сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип. На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случаев заражения коронавирусом, из них в Алматы – 22 случая, в Нур-Султане – 28 случаев, в Караганде – 2 случая, в Алматинской области – 1. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменилипятничный намаз. На 21 марта в Казахстане выявлено 53 случая заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 28 в Нур-Султане и 22 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.  