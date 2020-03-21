Такие меры приняли из-за распространения коронавируса. На месторождении будут работать сотрудники только из Атырауской области, сообщает Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
С 21 марта нефтедобывающее предприятие "Тенгизшевройл" приостанавливает въезд для вахтового персонала из других регионов страны из-за режима чрезвычайного положения.
На месторождении будут работать только сотрудники из Атырауской области.
- Весь персонал отбывающий на Тенгизское месторождение будет допущен к работе только при условии их нахождения на территории Атырауской области на протяжении последних 14 дней и с прохождением обязательной термометрии в перевахтовочных пунктах Атырау и Кульсары, – говорится в заявлении компании.
Работники, привлеченные по производственной необходимости и приехавшие из других регионов, будут самостоятельно изолированы на 14 дней до отбытия на Тенгизское месторождение.
Также компания ограничила въезд на месторождение на частном автомобиле и рекомендовала всем сотрудникам не выезжать за пределы Тенгиза во время вахты.
- Работникам, попавшим под действие данных ограничений, будет обеспечена компенсация в соответствии с коллективным договором и трудовым законодательством РК, – отметили в компании.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На 21 марта в Казахстане выявлено 53 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 28 в Нур-Султане и 22 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.