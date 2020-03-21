ограничить работу с 09.00 часов до 21.00 часа торговых объектов площадью менее 2000 кв.м. (торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки, супермаркеты, минимаркеты, и другие объекты розничной торговли). Не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра.

Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, главный государственный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев, в целях защиты жизни и недопущения завоза и распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения, 21 марта постановил установить ограничительные меры на территории области. 1) приостановить деятельность кинотеатров, ночных клубов, фитнес центров, тренажерных залов, детских развлекательных центров, организаций внешкольного дополнительного образования (центров развития, образования, кружков, факультативов и других объектов), компьютерных клубов, спортивных комплексов (кружков, секций и других), санаторно-курортных объектов, кальянных (в том числе запретить использование кальянных в объектах общепита), непродовольственных торговых рынков (за исключением продуктовых рынков и продуктовых складов на территории рынков), крупных торговых домов, центров и торгово-развлекательных центров (за исключением расположенных в них объектов по реализации продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения), любых других развлекательных объектов; 2)3) ограничить работу до 22.00 часов объектов общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые и другие), с количеством посетителей не более 50 человек одновременно. Обеспечить соблюдение расстояние между столами не менее 2 метров в фуд-кортах, расположенных на территориях крупных торговых объектов; 4) обеспечить полный карантин (запрет посещений) и усиленный санитарно-дезинфекционный режим в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа; 5) усилить на объектах массового пребывания и жизнеобеспечения (продуктовые рынки, объекты религиозного назначения, ЦОНы, коммунального хозяйства, бани, объекты пищевой промышленности, общественного питания, вокзалы, аэропорты, объекты сферы услуг (салоны красоты, ателье, гостиницы и другие), объекты здравоохранения (в том числе аптеки) санитарно-дезинфекционный режим (обеспечить установку санитайзеров для обработки рук; каждые 3 часа проводить обработку специальными дезинфекционными средствами поверхностей: столов, стульев, поручней экскалаторов и лестниц, дверей, лифтов и полов; проводить влажную уборку с применением дезинфекционных средств, проводить регулярное проветривание объектов); 6) установить тепловизоры у входов на всех действующих объектах, для постоянного мониторинга состояния посетителей. Обрабатывать прилегающую к объектам территорию дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки; 7) обеспечить обработку общественного транспорта после каждого рейса, остановок общественного транспорта (один раз в день), мест общего пользования (тротуары, парки, скверы, площади и другие) с применением моющих и дезинфицирующих средств (один раз в сутки); 8) оказывать услуги населению на объектах торговли, общественного питания в масках, подлежащих замене каждые 3 (три) часа и с использованием одноразовых перчаток, подлежащих замене не менее 2 (двух) раз в смену. В случаях нарушения целостности средств защиты лицам, имеющим непосредственный контакт с продуктами питания: продавцам, поварам, официантам, кассирам и другим сотрудникам производить незамедлительную замену их; 9) осуществлять реализацию продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов; 10) обеспечить регулярное информирование населения по вопросам профилактики КВИ, принять меры по предупреждению паники среди населения; В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО дополнили, что на сегодняшний день закрыто 9 детских развлекательных центров в Уральске: ТРЦ "Галактика", ТРЦ "Сити Центр", "Флеймакс", "Скай Джамб" батутный, ТРК "Урал", "Азия Молл", "Променад", "КарСити", "Элвин", и 6 кинотеатров. - Согласно постановлению начали закрывать торговые центры и дома, работать будут только продовольственные супермаркеты и аптеки, - пояснили в ведомстве.