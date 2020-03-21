О ситуации с инотранными гражданами стало известно 20 марта, когда пограничный пункт пропуска "Сырым" посетил аким ЗКО Гали Искалиев с главным санврачом Мухамгали Арыспаевым и журналистами. После того как Гали Искалиев проверил санитарно-карантинный пост, к нему с вопросами обратились граждане Узбекистана и Кыргызстана. Они пожаловались, что трое суток не могут пересечь границу. - Почему нас не пропускают через границу? Нам ничего не объясняют и сколько нам нужно ждать никто не знает. Нас дома ждут семьи. А тут некоторые из нас третий день живут без еды и воды. Нет никаких условий, Если мы не можем пересечь границу, дайте нам возможность как-то переждать это время. Кто-то из нас едет из Латвии, из Польши. Мы пытались уехать снова в Россию, но и там нас не пустили, сказали: езжайте обратно и проводите свой карантин на родине. Ну, обследуйте нас, мы не против, жалоб на здоровье у нас нет, - высказался гражданин Узбекистана Фазлетдин Баротов.- Я везу груз, шины для тракторов. У меня срок доставки истекает, это тоже огромная проблема. Пограничники объяснили, что их не могут пропустить так как они прибыли из неблагополучных стран. - Вы подпадаете под категорию 1 А и 1 Б, въезд вам запрещен, так как вы не прошли временные карантинные показатели. Вы посещали неблагополучные страны, - отметили пограничники. - Но в индивидуальном будем решать эти вопросы. Аким ЗКО поручил разобраться в сложившейся ситуации и пообещал переговорить с российской стороной. Кроме того, перед пограничном постом выстроилась огромная очередь из полусотни большегрузов. На границе это объяснили тем, что сейчас идет ограничение экспортных товаров, поэтому каждая фура тщательно проверяется, а это занимает немало времени. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.