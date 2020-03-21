Со слов директора ДЮШС конного спорта Ержана Алиева, как только начало гореть сено, они вызвали пожарных. - По камерам видеонаблюдения видно, что возле сена стоял мальчик, после того как он убежал, начался пожар, - говорит Ержан Алиев. Примерно сгорело 90 тюков сена, стоимость каждого из них составляет 3-4 тысячи тенге. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, вызов о том, что в районе Байтерек, поселке Асан на территории спортивной школы по конным видам спорта горит сено, поступило в 11.57. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, виновные лица и ущерб устанавливается. - Сгорело 15 тонн сена. Пожар был ликвидирован в 14.23. На месте работали семь пожарных и две единицы техники, - пояснил Ерлан Турегелдиев. Пожарные предупреждают, что особая осторожность в местах хранения грубых кормов должна соблюдаться в обращении с огнем, не затушенный костер, небрежно брошенная спичка или окурок в сухую и жаркую погоду могут явиться причиной непоправимой беды.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.