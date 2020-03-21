На большей части западного региона осадки не ожидаются.

По данным РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков. Температура воздуха днем +9 градусов, ночью -4.

В Атырау тоже осадков не ожидается, днем 13 градусов тепла, ночью +4.

В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +13 градусов, ночью +5.

До 5 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов.

