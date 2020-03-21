Авария произошла на пересечении улиц Ивана Куличева и Деповская. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Volvo направлялся по улице Деповская в сторону моста, не справился с рулевым управлением, ударился в столб и залетел на ограждение. Также автомобиль успел задеть зеркало "Лады". По словам очевидца по имени Константин, в "Вольво" помимо водителя находились еще два пассажира, мужчина и ребенок примерно 4-5 лет. - Один из мужчин вылетел из авто, у него нога была сломана. На место сразу подъехали две кареты скорой помощи. Второй мужчина и ребенок вышли из скорой и ушли в неизвестном направлении, - отметил очевидец. Стоит отметить, что автомобиль стал дымиться. На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС ЗКО и полицейские. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.