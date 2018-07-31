Иллюстративное фото По информации городского отдела экономики и бюджетного планирования, в период с января по май текущего года в Атырау на свет появились 4029 маленьких жителей. При этом число умерших составило 818 человек. - По данным на 1 июня 2018 года, численность населения областного центра составила 332 396 человек, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост населения составил 1,4%. Этому поспособствовала высокая рождаемость, а также низкий уровень смертности населения, - рассказали в отделе экономики и бюджетного планирования. Отметим, что за шесть месяцев текущего года число граждан стран СНГ, зарегистрированных на территории города Атырау, составило 59363. В прошлом году это число было значительно меньше - 59199 человек.