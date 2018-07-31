Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении сельского хозяйства отметили, что яровые зерновые культуры пострадали еще сильнее. Их начнут убирать в августе. Аграрии отметили, что большие засеянные площади будут списаны, и их даже не станут убирать. Стоит напомнить, что два последних года в регионе собирали неплохой урожай. В 2017 году было собрано 360 тысяч тонн зерна. - Зерновыми было засеяно 263 тысячи га. Начали уборку озимых на площади в 61 тысячу га. Урожай скромный. Средняя урожайность 9,2 центнера с гектара. С мая не было дождей. Прошедшие в июле осадки уже не спасут посевы. Но при этом некоторые хозяйства Чингирлауского района собрали зерна в два раза больше, чем в среднем по области, - сообщил руководитель отдела управления сельского хозяйства ЗКО Куанышкали ИСИМОВ. Убытки аграриев будут подсчитаны позже.