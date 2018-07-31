Досудебное расследование начато по ст. 99 УК РК "Убийство", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Место, где было обнаружено тело Даны Утегалиевой Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 28 июля в 10.00 часов в п. Дарьинское, в кустах было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. - По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый, который водворен в ИВС УВД г.Уральск, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. - По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство". Напомним, 17-летняя девушка была убита в селе Дарьинское в ночь на 28 июля. Полицейские задержали подозреваемого сразу же. Родные убитой Даны УТЕГАЛИЕВОЙ рассказали, что девушка в этом году закончила школу и поступила в российский вуз на грант. Кроме того, они не верят, что Дану убил один человек. По словам тети, девочка занималась борьбой и одному человеку могла дать отпор.  