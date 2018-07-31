Возгорание произошло на 4 этаже пятиэтажного дома. Прибывшие по место спасатели эвакуировали жителей. - Мы ничего не поняли. Муж прибежал и сказал, что нужно быстрее выходить из дома. Горит 4 этаж. Выскочили из дома. Успели только документы взять. Пожарные помогли спуститься. Пожар очень сильный был. Из окна даже видно было. Квартира горела прямо над нами. Раньше никогда такого не было, - рассказала жительница дома. Пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА сообщила, что с места пожара были доставлены пять человек, среди которых 2-летний ребенок. - 23- летняя женщина, 2-летний ребенок, 51-летняя женщина, 44-летняя женщина и 45-летний мужчина были доставлены в больницу с отравлением угарным газом средней степени тяжести, - рассказала Айнагуль САКПУСУНОВА. p-LgwSAJ8Vk