Более подробную информацию о поступлении, обучении и грантах КБТУ можно получить на сайте www.kbtu.kz или по телефону +7 (272) 357 42 42.

Успешность и актуальность образовательных программ КБТУ подтверждается высоким уровнем трудоустройства выпускников в ведущих региональных и глобальных компаниях по всему миру.• Разработка прикладного программного обеспечения (Информационные системы) • МВА в области нефти и газа • МВА в области финансов • МВА в области лидерства • МВА в области управления зеленой экономикой • МВА в области информационных технологий и управления • Магистратура в области финансового анализа • Магистратура в области управления проектами и поставками (специализации: управление проектами, управление поставками, проектирование и управление (строительство)• Информационные системы • Нефтегазовое дело • Химическая технология органических веществНаши студенты учатся у лучших, чтобы стать лучшими! Курсы проводятся казахстанскими и зарубежными профессорами вузов–партнеров, имеющих большой опыт работы.Занятия проходят по материалам таких вузов как: ImperialCollegeLondon, Университет Херриот–Уот, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Национальный политехнический институт Лотарингии и других.*Материал размещен за счет спонсорской помощи АО «Эмбамунайгаз».Лицензия №0137392 АБ от 03.02.2010г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК.