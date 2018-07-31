Казахстанско–Британский технический университет, являющийся лучшим техническим вузом Казахстана на протяжении последних 9 лет, приглашает всех желающих подать документы на обучение в магистратуре. Успешность и актуальность образовательных программ КБТУ подтверждается высоким уровнем трудоустройства выпускников в ведущих региональных и глобальных компаниях по всему миру. Магистерские программы КБТУ: • Разработка прикладного программного обеспечения (Информационные системы) • МВА в области нефти и газа • МВА в области финансов • МВА в области лидерства • МВА в области управления зеленой экономикой • МВА в области информационных технологий и управления • Магистратура в области финансового анализа • Магистратура в области управления проектами и поставками (специализации: управление проектами, управление поставками, проектирование и управление (строительство) Также на магистратуру КБТУ выделены государственные образовательные гранты по специальностям: • Информационные системы • Нефтегазовое дело • Химическая технология органических веществ Преимущества обучениям в Казахстанско-Британском техническом университете: Наши студенты учатся у лучших, чтобы стать лучшими! Курсы проводятся казахстанскими и зарубежными профессорами вузов–партнеров, имеющих большой опыт работы. Обучение по программам западных вузов Занятия проходят по материалам таких вузов как: ImperialCollegeLondon, Университет Херриот–Уот, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Национальный политехнический институт Лотарингии и других. Наши выпускники – профессиональная элита международного уровня. Наш главный ориентир – требования крупнейших компаний – работодателей. Предусмотрены скидки для выпускников КБТУ и обладателей красного диплома бакалавра. *Материал размещен за счет спонсорской помощи АО «Эмбамунайгаз».
Более подробную информацию о поступлении, обучении и грантах КБТУ можно получить на сайте www.kbtu.kz или по телефону +7 (272) 357 42 42.
Лицензия №0137392 АБ от 03.02.2010г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК.