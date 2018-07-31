9-летней Анастасии БУЗГОН необходимо пройти лечение в сентябре в Самарской клинике, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Анастасия БУЗГОН По словам мамы Насти Любови КИРКИНОЙ, в мае, когда они поехали в клинику в Самару, то там у ребенка обнаружили синегнойную инфекцию. - В Уральске у нее была температура 39,8. В Самаре нам поставили диагноз "Синегнойная инфекция". 20 июня после курса лечения Насте сделали операцию на ногу, ей почистили рану.  Сейчас ей назначили лечение и перевязки на дому на 3 месяца. В сентябре нам нужно ехать опять в клинику в Самару, чтобы пройти противорецидивное лечение в клинике Середавина. По словам врача, если не вылечить синегнойную инфекцию, то она погубит весь организм Насти. К тому же пока не вылечат инфекцию, дочке не смогут сделать операцию на грыжу. На лечение Насте необходимо 400 тысяч тенге, - рассказала Любовь. По словам женщины, она благодарна всем, кто помогает ей деньгами на лечение девочки. Напомним, Анастасия БУЗГОН  инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На  фоне этого заболевания у девочки  в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Родители начали сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. Нужную сумму им все-таки собрать удалось. 6 сентября 2017 года девочке успешно провели операцию. На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам: Народный банк Казахстана KZ286012353000016141 Сбербанк России KZ36914CP64324836318 (только в рублях), KZ84914CP39886366491 ( в тенге) Карта Сбербанка России 4263 4472 9520 8158 (в тенге) Номер карты Сбербанка: 4424 6400 1069 0611 (в рублях) Киви-кошелек: 87471631562 Депозит в Каспий банке 780312402466 ИИН 780312402466    