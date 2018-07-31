30 июля специализированный административный суд Уральска вынес решение о приостановлении деятельности на три месяца рынков «Алтын алма» и «Золотая чаша», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ« — Согласно протоколам, составленным сотрудниками ДЧС ЗКО по статье 462 ч. 3 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» за неисполнение противопожарных мероприятий в отношении рынков «Алтын алма» и «Золотая чаша», на владельцев наложен штраф в размере 962 тысячи тенге с приостановлением деятельности сроком на три месяца, — сообщил начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев. Напомним, материалы в отношении рынков «Алтын алма» и «Золотая чаша» были переданы в суд 5 июля.