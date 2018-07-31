В ходе второго дня посещения Азгирского региона Нурлан Ногаев посетил ряд социальных объектов и переговорил с местными жителями в селах Асан, Коныртерек, Коянды, Жалгызапан и Батырбек. Отдельно глава региона остановился на обеспечении отдаленных населенных пунктов питьевой водой, подчеркнув, что это одна из первоочередных задач, стоящих перед местными исполнительными органами. - Наша обязанность - делать максимум для улучшения жизни населения, применять все имеющиеся у нас инструменты, - сказал Нурлан Ногаев. – В этом процессе должны быть задействованы сотрудники всех государственных органов, общественные институты, маслихаты всех уровней. Акиматы на местах должны предлагать проекты нам – именно вы лучше всех знаете о надеждах и чаяниях местного населения, о том, чего не хватает для улучшения того или иного населенного пункта. К сожалению, в некоторых районах этот механизм работает не в полную силу. Акимы, депутаты, общественные деятели – все должны принимать участие в этом. На хорошие проекты мы всегда найдем деньги – ваша задача донести их до нас. Стоит отметить что для обеспечения населения Азгирского региона качественной питьевой водой в рамках программы развития регионов до 2020 года принимаются меры по реконструкции, строительству и модернизации объектов водоснабжения. В их число входят 7 населенных пунктов в Азгирской зоне (Азгир, Балкудық, Батырбек, Суйиндик, Жалгызапан, Қоныртерек, Егинкудық), которые в данный момент обеспечиваются питьевой водой через групповую трубу Коянды. Для обеспечения питьевой водой населенных пунктов Асан, Уштаган разрабатывается проектно-сметная документация. Села Кошалак и Ниетбай обеспечены питьевой водой путем использования подземных вод.