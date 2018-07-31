МИК РК: соцсети и мессенджеры удалили 61 ссылку на противоправный контент из 329
Министерство ведёт работу по удалению либо ограничению доступа к такому контенту, чтобы избежать полной блокировки социальных медиа и мессенджеров в Казахстане.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Собственники социальных сетей и мессенджеров удалили 61 ссылку на материалы партии ДВК, признанной в Казахстане экстремистской. Об этом в ответе на официальный запрос Informburo.kz сообщили в Министерстве информации и коммуникаций РК.
- За период с 14 марта по 28 июля текущего года Комитет провёл мониторинг сети интернет, в результате которого выявлено 329 ссылок, на которых размещены материалы ДВК. По состоянию на 27 июля собственниками социальных сетей и мессенджеров удалены материалы по 61 ссылке, - говорится в ответе.
Отмечается, что работа по удалению противоправного контента продолжается.
- В случае отказа от исполнения судебного решения Комитет информации МИК в соответствии с действующим законодательством Казахстана не исключает возможности принятия мер по ограничению доступа для пользователей на территории Казахстана к интернет-ресурсам и мессенджерам, через которые распространяются материалы ДВК, – добавили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что не заинтересованы в полной блокировке социальных медиа и мессенджеров и в этой связи совместно с администрациями соцсетей проводят работу по урегулированию вопросов об удалении либо ограничении доступа к материалам незаконной организации с территории Казахстана.
13 марта решением суда партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской организацией в Казахстане и запретили её деятельность в стране. В этот же день в адрес интернет-ресурсов Youtube, Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Instagram и мессенджера Telegram были направлены официальные письма о необходимости выполнять судебное решение по ограничению доступа для пользователей из Казахстана к материалам ДВК или удалить их.
В отношении активистов запрещённой и признанной экстремистской партии ДВК возбуждены уголовные дела в пяти регионах Казахстана.
С 17 марта более 30 казахстанцев пожаловались на то, что их без спроса добавляют в чат движения Мухтара Аблязова ДВК. При этом глава МИК РК Даурен Абаев высказал мнение, что полная блокировка мессенджера Telegram маловероятна. Это крайняя мера, на которую готово пойти государство.
11 апреля на странице ЦАРКА в Facebook появилась запись "Аргументы против блокировки Telegram в Казахстане", где был исследован чат "Активисты ДВК", на который пользователи жаловались министру информации, отметив, что большинство участников – это "мёртвые души".
