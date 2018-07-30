По словам очевидцев ДТП случилось в результате столкновения автомобиля марки Toyota Land Cruiser с животным. В результате автомобиль перевернулся, два человека погибли на месте, одного доставили в больницу. - Из-за полученных травм мужчина скончался, не приходя в сознание, - сообщили в центральной больнице города Жанаозен.