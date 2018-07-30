Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет" в областном центре ожидается дождливая погода. Днем +29 градусов выше нуля, ночью +18. В Атырау переменная облачность +37 градусов днем и +27 ночью. В Актобе также дождь с грозой. Днем +27, ночью +21. В Актау ожидается переменная облачность, днем +37 градусов, ночью +25.