Иллюстративное фото из архива "МГ" - 29 июля на искусственном водоеме в п.Желаево г.Уральск утонул во время купания в необорудованном для купания месте мужчина 1989 года рождения. Также 29 июляна реке в Уральске силами оперативно-спасательного отряда ДЧС проводились поиски мужчины 1999 г.р., который утонул во время купания в необорудованном для купания месте, - сообщили в комитете по ЧС МВД РК. Следует отметить, что с начала купального сезона 2018 года благодаря оперативным действиям спасателей на водоемах страны спасено 247 человек, из них 73 ребенка. Спасатели заявляют, что основными причинами гибели людей на водоемах страны, явилось: 1) недооценка собственных сил, попадание в водовороты, сильное течение, судороги конечности тел; 2) несоблюдение правил при ловле рыбы; 3) падение в воду детей в результате оставления без присмотра вблизи водоемов; 4) неумение плавать; 5) купание в нетрезвом состоянии; 6) при катании на плавсредствах. Сотрудники ОСО ДЧС призывают соблюдать следующие правила безопасности на водоемах: - не купаться в запрещенных и необорудованных местах; - не входить в воду и не купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; - не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; - не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; - не плавать на предметах, не предназначенных для плавания; - не взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки; - не входить в воду детям без сопровождения взрослых.