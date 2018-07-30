Сегодня, 30 июля, в ходе аппаратного совещания градоначальник поднял сразу несколько вопросов, касающихся озеленения и благоустройства Атырау. В частности, Алимухаммед Куттумуратулы затронул вопросы полива зеленых насаждений, обрезки деревьев, высадки декоративных цветов и установки малых архитектурных строений. - Очень много нареканий со стороны жителей города на плохой полив деревьев и кустарников. Сегодня даже на центральных улицах можно заметить высыхающие зеленые насаждения. Необходимо проверить все водопроводы, отвечающие за полив на исправность, на уровень давления воды. Если система капельного орошения для нашего города не подходит, проведите там обычный водопровод, наша задача – сохранить все зеленые насаждения, - поручил подчиненным градоначальник. Также Алимухаммед Куттумуратулы отметил неэстетичное оформление областного центра – отсутствие общей концепции при проектировании малых архитектурных форм и при озеленении и декорировании города. - У жителей города в последнее время возникают нарекания насчет оформления города, отсутствует единая концепция. Поручаю отделу ЖКХ, разработать концепцию благоустройства и озеленения города. Чтобы архитектурные формы и зелёные насаждения, которые призваны украшать областной центр, устанавливались с учетом общего городского стиля и не смотрелись несуразно, - обратился Алимухаммед Куттумуратулы к руководству отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В завершении совещания градоначальник поручил ответственной подрядной организации вовремя проводить коронацию и обрезку деревьев, чтобы дорожные знаки не загораживались сухими ветвями, а зеленые насаждения имели единую концепцию.