В течение двух дней под открытым небом активисты разных профессий обменялись мнениями и опытом в сохранении идентичности казахстанского народа. Форум молодежи организован по инициативе активистов Сырымского и Каратобинского районов. Мероприятие прошло в рамках «Рухани Жангыру». В течение двух дней молодые люди принимали участие в различных конкурсах, тренингах и мастер-классах. Состоялся конструктивный обмен опытом и обсуждение актуальных среди молодежи тем. - Сейчас очень многие говорят, что молодежь не читает книги, не стремится к знаниям и к чему либо еще. Я считаю, что это не так. В первую очередь мы сами должны заинтересовать их. Дать им возможности для роста. Тогда они будут целеустремленнее и внесут свой вклад в развитие страны, - считает представитель оргкомитета, руководитель отдела ресурсного центра по работе с молодежью Адильгерей ЗУЛХАРОВ. Под открытым небом участники форума могли приобщиться к культуре и традициям своего народа, поскольку получили здесь массу информации по истории родины. Также состоялась встреча с известным телеведущим и журналистом Канатом Ауесбаем. - Такие встречи, считаю, очень полезны как для молодежи, так и для самих спикеров. Молодежь многому и быстро учится, они очень любознательны и умны. Это правильно, что форумы проходят в такой неформальной обстановке. Так они чувствуют себя свободно и раскрываются, делятся своим опытом. Благодаря общению они налаживают связи. В дальнейшем благодаря этой связи они могут создать масштабные проекты, которые принесут пользу всей стране, - говорит журналист Канат АУЕСБАЙ. Завершением мероприятия стала обширная концертная программа. А делегатам форума были вручены сертификаты.