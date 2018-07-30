Главная цель мероприятия - познакомить подростков с историей и культурой родины. В течение трёх дней юные туристы знакомились со всеми достопримечательностями Приуралья. В фойе вокзала для столичных школьников подготовили небольшую концертную программу. В трёхдневной познавательной поездке ребята в возрасте от 13 до 15 лет. Это победители различных образовательных конкурсов и олимпиад, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Они уже побывали в Актобе и других городах. В Уральск астанчане приехали впервые. - В такой экспедиции я в первый раз. Был теплый прием. Нам понравилось. Теперь я многое знаю об Уральске. Здесь очень много музеев и красивых мест, - поделилась впечатлением учащаяся школы-гимназии №4 г. Астана Аружан ЕРКЕШЕВА. Познавательное путешествие организовано проектным офисом «Рухани жангыру» в рамках подпрограммы «Туган жер». За несколько дней школьники Астаны смогли посетить природные памятники, увидеть памятники истории и архитектуры, больше узнать о выдающихся личностях, героях освободительного движения и настоящих патриотов своей страны. - Мы приехали в дружной позитивной компании. Это дети с 5 по 9 классы столичной школы №4. Там у нас находится базовая школа по туризму. Я считаю, что дети обязательно должны знать все о городах Казахстана. А в Уральске очень богатая история. Мы хотели, чтобы и наши учащиеся увидели все своими глазами, - рассказывает директор Центра детско-юношеского туризма и краеведения акимата г. Астана Мэлс АБЕНОВ. Во время трехдневного тура молодые люди познакомились с историей Уральска и побывали в Сырымском районе. Незабываемые впечатления от знакомства с Приуральем надолго останутся в памяти столичных детей.